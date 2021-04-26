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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.04.21 19:30

Корпорация развития за всё время существования привлекла в регион инвестиции на сумму более 600 миллиардов рублей

Корпорация развития Мурманской области работает с 2013 года. За это время в её активе десятки различных проектов. Как уже реализованных, так и тех, которые ещё находятся в работе. Один из ярких примеров - ледовая арена «Метеор», которую открыли в Мурманске в этом году.

Строили арену на деньги из 4 источников: федерального, областного и муниципального бюджетов и средства частного инвестора. Маршрутизация финансов как раз и была одной из задач корпорации. Часто бывает, что инвестор приходит в регион и начинает с относительно небольших вложений, а потом, немного поработав, решает расширяться и возвращается в корпорацию развития. Так, например, случилось с рыбофабрикой «Полярное море +».

Светлана Панфилова, генеральный директор корпорации развития Мурманской области: «Предприниматель решил реализовывать проект развития. Мы сопровождали его планы по развитию. Мы, совместно с ними, оформляли заявку на получение мер государственной поддержки, потому что любое развитие - это вложение денежных средств и, конечно, инвестор нацелен на то, чтобы как можно быстрее окупить свои инвестиции. Для этого инвесторы и обращаются за мерами государственной поддержки».

Главный критерий успеха работы предприятия, отмечает руководитель корпорации, не объёмы привлечённых инвестиций, а созданные рабочие места и рост налоговых отчислений в бюджет. Только по резидентам территории опережающего развития в планах создать около 3000 вакансий. А ведь есть ещё и те проекты, которые только начинают реализовывать.

Светлана Панфилова, генеральный директор Корпорации развития Мурманской области: «Был дан старт геологоразведочным работам на Африкандском месторождении. Это месторождение редкоземельных металлов. Мы так же участвуем в сопровождении проекта. Недавно подписали с инвестором соглашение на сопровождение проекта. И двигаемся планомерно в их планах развития сопровождаем и помогаем ускорять эти процессы. Есть небольшие проекты. Например, корпорация реализует проект по созданию рыбоперерабатывающего завода в Умбе. По меркам добычных проектов - это небольшой проект. Но мы его реализуем сами. То есть, его делают сотрудники корпорации. И, наверное, на следующей неделе, то есть, в ближайшее время, он уже прошёл тестовые запуски, мы ожидаем только документов финальных».

Корпорация охотно берётся и за совсем небольшие проекты. Например, это могут быть туристические фирмы или пекарни в городе, которые открывают как приезжие из регионов России, так и наши местные предприниматели. Главное, чтобы от бизнеса была польза региону и его жителям.

Директор организации обещала рассказывать о новых интересных проектах.

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