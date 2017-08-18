Корректировка счетов за услуги ЖКУ может радовать и раздражать

Безденежье после отпуска, дорогостоящие сборы в школу, холодные батареи и большие счета за отопление. Такой сюрприз ждёт владельцев квартир некоторых домов в Мурманской области. Кто виноват? что делать в ситуации, когда помимо ежемесячного платежа за отопление, вам приходит счёт за корректировку?

Жители первого дома по улице Тягунова в Мурмашах пережили весной настоящий шок. Уже сложены чемоданы в отпуск, а в квитанции – пятизначные цифры. Первая реакция людей – ошибка расчётного центра. Но суммы взяты не с потолка, это показания общедомового прибора учёта.

Последняя надежда не расстаться деньгами – объявить счётчик неисправным. Но и тут неувязка: счётчик опломбирован и ежегодно проходит сертификацию.

- Счётчик не взбесился, счётчик показывает корректно, - утверждает Татьяна Никитина, начальник планового отдела управляющей компании ООО «Мурмаши-сервис».

На шумных собраниях жильцов с людьми встречаются глава посёлка, энергетики, коммунальщики и представитель Госжилинспекции. Вывод один: платить придётся, это требование закона.

В Кандалакше собрание прошло менее эмоционально. Люди рассчитываются по счётчикам не первый сезон. В прошлом году им вернули деньги. Эта зима оказалась более холодной и им доначислили суммы за услуги отопления.

Но всё равно, людям очень сложно привыкнуть к тому, что год от года размеры оплаты могут колебаться. Ещё сложнее привыкнуть к тому, что раз в год тебе в квитанции может прилететь крупная сумма перерасчёта. А если в семейном бюджете дыра, если ты морально не готов оплатить одномоментно весь счёт? На этот случай ресурсники предлагают рассрочку.

Ещё вариант - задуматься всем жильцам многоквартирного дома об установке в подвале автоматического теплопункта. Он регулирует температуру в доме в зависимости от погоды. По крайней мере, жителям одного дома в Мурманске автоматика сэкономила полмиллиона рублей в год, которые можно пустить на ремонт.

Если вы столкнулись с проблемой корректировки, то не обязательно вывешивать из окна обращение к Путину. Можно позвонить по телефонам, указанным в квитанциях. Если есть недоверие к расчётам, то надо обратиться в ГЖИ.

Как правило, о надвигающихся корректировках предупреждают заранее. По последней информации, самые большие доначисления по отоплению ждут жителей шести домов в Зеленоборском и в Мурмашах. Это примерно от 170 до 269 рублей на метр квадратный. При этом счастливчиков из 15 домов ожидают возврат переплаченных сумм.