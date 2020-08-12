Корреспондент телеканала «Арктик-ТВ» Эллина Ким стала лауреатом VI Всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость»

Сюжет нашей коллеги о том, как неравнодушный мурманчанин спас жизнь мальчику из Карелии, не только нашёл отклик в сердцах телезрителей, но и был высоко оценен конкурсной комиссией.

Энергичная, любопытная и отзывчивая – пожалуй, такой привыкли видеть Эллину Ким телезрители. Девушка всегда находится в гуще событий, готова «погрузиться» в материал с головой или промчаться через всю область, чтобы помочь бедствующим. И это не просто экранный имидж, это действительно образ жизни Эллины Ким.

Эллина Ким, корреспондент «Арктик-ТВ»: «Все мы родом из детства и каждый человек любит сказки. Я ежедневно занимаюсь поиском новых историй. Иногда они бывают трагическими, но к счастью, этот сюжет закончился хорошо».

По словам Эллины, в конкурсе ОНФ она участвовала впервые. Журналист отправила именно этот сюжет, потому что хотела, чтобы о герое её материала узнали, как можно больше людей. Мурманский донор Евгений Моисеев отдал свой костный мозг карельскому мальчику Мирославу, умирающему от лейкемии и тем самым спас ему жизнь.

Теперь, глядя на фотографии 5-летнего улыбающегося парня, трудно представить, что детская жизнь могла трагически оборваться в стенах больничной палаты. Евгений постоянно поддерживает связь с его родителями, а совсем недавно даже ездил к ним в гости в Карелию, где познакомил мальчика со своим старшим сыном.

Когда с экранов телевизоров и в интернете одни за другими появляются новости про крах мировой экономики, войны и опасные вирусы, не стоит забывать, что где-то остаются обычные люди, нуждающиеся в помощи.

Эллина Ким, корреспондент «Арктик-ТВ»: «Каждый день мы ходим на работу, в магазин, совершаем какую-то рутинную работу и не задумываемся о том, что так может быть не всегда. Что в одну секунду целый мир может рухнуть. Но я уверена, что какие бы сложные ситуации не были в жизни, всегда найдутся те люди, которые смогут прийти на помощь и выручить из самой сложной ситуации».

Более 2 тысяч журналистов из всех регионов России приняли участие в конкурсе Общероссийского народного фронта. Комиссия по достоинству оценила работу Эллины Ким, она стала лауреатом проекта «Правда и справедливость».

Мы поздравляем нашу коллегу с победой и желаем ей больших творческих успехов. Чтобы эта награда стала первой, но далеко не последней. Ведь, нашему лауреату - Эллине всегда найдётся чем удивить зрителя и что ему рассказать.