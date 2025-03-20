Корреспондента «Арктик-ТВ» потянуло на вкусненькое, или Учимся делать моти

Изучив популярные сладости, мы сделали вывод, что многие уже успели полюбить японские моти. И корреспондент «Арктик-ТВ» Кристина Харатова, недолго думая, отправилась к мурманскому кондитеру учиться их лепить своими руками.

Многие из нас сталкивались с тем, что иногда трудно выбрать подарок дорогому человеку на праздник. Но всегда есть выход. Мир кондитеров сегодня настолько разнообразен, что десерты уже не просто угощение к чаю, а вполне себе подарок, например, на день рождения.

Изучив популярные сладости, мы сделали вывод, что многие уже успели полюбить японские моти. И корреспондент «Арктик-ТВ» Кристина Харатова, недолго думая, отправилась к мурманскому кондитеру учиться их лепить своими руками.

Нежные шарики из рисовой муки с фруктовой или ягодной начинкой не оставляют равнодушными тех, кто хоть раз их попробовал. Конечно, в России моти готовят не как в Японии. Они больше размером и на вкус совершенно другие.

Светлана Шевченко, кондитер: «Моти в нашей, русской культуре очень сильно изменились. Наверное, осталось только название и основной ингредиент – рисовая клейкая мука. Всё остальное совершенно не похоже на исходник и претерпело большое количество разнообразных изменений».

Светлана Шевченко с 2016 года создаёт сладости. Год назад с мужем и двумя дочками она переехала из Североморска-3 в Мурманск и интерес к её продукции вырос. Клиентов всё больше и необычных заказов тоже. Помимо тортов, пирожных, пряников девушка готовит моти. В список разнообразных начинок она включила северные ягоды.

Светлана Шевченко, кондитер: «Девушкам, конечно, нравятся более нежные начинки - малина, клубника, но популярен стал арктический моти - с брусникой, морошкой, где центр фруктовый - наша ягода северная. Они тоже очень полюбились».

Кристина Харатова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Я так понимаю, у нас сегодня как раз арктические моти будут. Давайте уже приступим к приготовлению. Потому что интересно и нам, и зрителям посмотреть, что же это за десерт, как он готовится. Может быть, кто-то повторит его дома».

Светлана Шевченко, кондитер: «У нас будет брусника. Мы используем натуральную ягоду не пюре. Она замороженная, предварительно мы её разморозим и смешаем с белым шоколадом. Также нам понадобится глюкозный сироп».

Эти три ингредиента вместе разогреваем в микроволновке. Потом смешиваем до однородной массы, добавляем желатин и оставляем остывать. А сами берёмся за создание мусса. Смешиваем греческий йогурт, мягкий маскарпоне и 33-процентные сливки. Взбиваем всё миксером.

- Здесь очень важно не перебить массу, чтобы она в процессе не расслоилась. Такая она получается.

Ловкости рук Светланы можно позавидовать. Её опыт в ремесле приготовления десертов неоспорим. У девушки даже есть награды за организацию фестиваля мурманских пряников, дипломы за участие в программе «Мама-предприниматель» и «Молодой предприниматель». Но главная награда для северянки – поддержка мужа.

Светлана Шевченко, кондитер: «Сейчас он мне помогает в развозе заказов и поддерживает во всех начинаниях».

Мечтает Светлана о своей кондитерской студии, но пока творит шедевры на домашней кухне.

Так за лёгкой беседой в четыре руки мы приступили к следующему этапу – смешиваем мусс и соус и заливаем в формочки. Отправляем их в морозилку и берёмся за тесто.

Светлана Шевченко, кондитер: «Кристина, сейчас предлагаю вам сделать тесто. Это основной ингредиент, который отличает моти от всех десертов. Делается он на основе клейкой рисовой муки».

Все высыпаем, к ней добавляем сахарную пудру, кукурузный крахмал, соль и подсолнечное масло. Затем немного холодной воды и всё смешиваем венчиком до однородной массы. Эту смесь выливаем на сковороду и поджариваем, постоянно помешивая. Таким образом и получается тесто для моти. Мы ещё добавили немного пищевого красителя, чтобы десерт выглядел ярче.

После того, как тесто полежало в холодильнике, раскатываем его, как на пельмени.

- Начинку кладём и начинаем заворачивать.

Закрываем начинку в тесте как хинкали, но без хвостика, оставляя шов внизу. Поправляет порцию руками, чтобы она была ровная. И вауля!

Светлана Шевченко, кондитер: «Кристина, наши моти готовы. Такие колобочки у нас получились, надеюсь, вам понравилось. Процесс увлекающий».

Кристина Харатова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Это было интересно и, самое главное, аппетитно. Аппетитно готовить. А что дальше?».

Светлана Шевченко, кондитер: «Мы их либо отправляем в заморозку, либо оставляем при комнатной температуре минут на 15-20, а потом кушаем».

Кристина Харатова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Я думаю, эти моти не дойдут до холодильника».

Как вы поняли из сюжета, моти можно приготовить самостоятельно и удивить семью. Или, что гораздо проще, довериться профессионалу.