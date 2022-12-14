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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.12.22 19:30

Корреспонденты «Арктик-ТВ» отмечают Всемирный день скрипки в Мурманской областной филармонии

Звук смычкового музыкального инструмента легко узнаваем, он адаптируется к различным жанрам. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» заглянула в Мурманскую областную филармонию, чтобы узнать о скрипке и её владельцах больше.

Ашот Хоецян, музыкант областной филармонии, утверждает, что скрипка - королева музыкальных инструментов. На ней можно сыграть абсолютно всё.

Скрипку принято считать довольно сложной, с точки зрения изготовления. Большинство деталей - деревянные. Зачастую бывает так, что инструмент привозят из других стран и он намного старше своего владельца. Чаще всего именно скрипа выбирает скрипача, а не наоборот.

Ашот Хоецян, музыкант Мурманской областной филармонии: «Я ничего не выбирал, просто меня послали в музыкальную школу поступать, я поступил, мне уже директор школы, что у меня слух хороший, пусть учится играть на скрипке».

Елена Сафонова, музыкант Мурманской областной филармонии: «Я пришла в музыкальную школу поступать на барабаны, к сожалению огромному, до сих пор барабанов не было в нашей музыкальной школе. Тогда я собиралась поступать на фортепиано - это единственный инструмент, который я знала в то время. Набор на фортепиано закончился, мне об этом не сказали. Мне сообщили, что у меня такие короткие пальчики - позанимайся на скрипке, пальчики вытянутся и ты пойдёшь на фортепиано. Просто обманули в наглую, но так я стала заниматься на скрипке».

Елена Сафонова много работает с детской аудиторией, а в ноябре провела первую экскурсию по филармонии для малышей и их родителей перед концертом.

Для многих её подопечных скрипка – что-то невероятное. Как и для Ашота Хоецяна, который в прошлом году создал в Мурманской областной филармонии квартет «ART CINEMA». В репертуаре, как и следует из названия, киномузыка. Все произведения исполняются в уникальной обработке и переложении.

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