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Кошелёк: новые пошлины готовят для автовладельцев
В Государственную Думу внесен проект федерального закона, положениями которого предлагается установить новые пошлины для автовладельцев.
Так, за выдачу разрешения изменить конструкцию колесного транспортного средства предлагается взимать госпошлину в размере 1000 рублей. Свидетельство о допуске транспорта к перевозке опасных грузов предоставят за 1,5 тысячи. Те же суммы обяжут платить за изготовление документов взамен утерянных или испорченных. Чтобы продлить свидетельство, придется внести 1000 рублей. Предлагают также увеличить с 800 до 1500 рублей пошлину за выдачу свидетельства о безопасности ТС с измененной конструкцией.
Планируется, что поправки заработают через 180 дней после их опубликования в виде федерального закона.
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