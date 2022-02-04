Кошелёк: новые пошлины готовят для автовладельцев

В Государственную Думу внесен проект федерального закона, положениями которого предлагается установить новые пошлины для автовладельцев.

Так, за выдачу разрешения изменить конструкцию колесного транспортного средства предлагается взимать госпошлину в размере 1000 рублей. Свидетельство о допуске транспорта к перевозке опасных грузов предоставят за 1,5 тысячи. Те же суммы обяжут платить за изготовление документов взамен утерянных или испорченных. Чтобы продлить свидетельство, придется внести 1000 рублей. Предлагают также увеличить с 800 до 1500 рублей пошлину за выдачу свидетельства о безопасности ТС с измененной конструкцией.

Планируется, что поправки заработают через 180 дней после их опубликования в виде федерального закона.