Кошелёк: умные счётчики помогают северянам платить меньше за ЖКУ

В Мурманске провели семинар и рассказали жителям о современных помощниках.

Главный плюс умных счётчиков – их работа в автономном режиме. Сами ведут учёт показателей и сами передают данные. Такая система помогает тем, кто забывает или не может передать показания самостоятельно. Но главное, это инструмент для реальной экономии.

Александра Федорова, специалист городского участка Мурманского отделения «Росатом Энергосбыт»: «Они более точные, более современные. С 2022 года гарантирующий поставщик обязан заменить все приборы, которые у него числятся в расчётах».

Чтобы для старшего поколения замена оборудования не была стрессом, и специалисты смогли ответить на все интересующие вопросы, для жителей города провели специальный семинар в Штабе общественной поддержки.

Алёна Кузнецова, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Умные счётчики, на самом деле, являются элементом контроля. Каким образом сделать так, чтобы мы платили только за то, что потребляем, чтобы каждый платил только за то, что потребляет именно он?».

Надежда Виноградова, руководитель Мурманского городского участка «АтомЭнергосбыт»: «Установку счётчиков мы производим по планам на каждый год, целыми домами стараемся это делать. Если у вас истек срок службы счетчика, он сломался, то необходимо обратиться к нам любым удобным способом».

После установки умных счётчиков в «личном кабинете» северяне смогут отслеживать информацию, когда именно и сколько ресурсов они тратят в режиме реального времени.

Лидия Гайварунская, участница семинара: «У меня на даче такой счётчик стоит уже два года. Это очень удобно, очень хорошо. Без обращения, без передачи данных я могу спокойно получать квитанции».

Устанавливают такие приборы бесплатно. Специалисты рекомендуют менять счётчики не выборочно, а сразу во всем подъезде или доме.

 

Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
