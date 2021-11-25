День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.11.21 19:30
Косметичка может обернуться северянке 2-годичным сроком
Зашла в магазин за косметикой, но забыла за неё заплатить. И судя по тому, как поспешно удалилась подозреваемая, сделала она это умышлено.
Девушке ещё предстоит предстать перед судом. Но вину свою она уже признала. Впрочем, как тут не признать, если на записях с камер видеонаблюдения чётко зафиксировано, как она сначала выбирает косметику в одном из магазинов Мурманска, а потом выбегает прямо с корзинкой на улицу.
Ущерб для торговой точки составил более 15 тысяч рублей. А вот срок заключения подозреваемая может получить в 2 года.
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Последние комментарии
Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
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Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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