Косметичка может обернуться северянке 2-годичным сроком

Зашла в магазин за косметикой, но забыла за неё заплатить. И судя по тому, как поспешно удалилась подозреваемая, сделала она это умышлено.

Девушке ещё предстоит предстать перед судом. Но вину свою она уже признала. Впрочем, как тут не признать, если на записях с камер видеонаблюдения чётко зафиксировано, как она сначала выбирает косметику в одном из магазинов Мурманска, а потом выбегает прямо с корзинкой на улицу.

Ущерб для торговой точки составил более 15 тысяч рублей. А вот срок заключения подозреваемая может получить в 2 года.