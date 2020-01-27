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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.01.20 19:30

Космические приключения в «Плазме»

В Мурманск приехал космический парк «Космодрайв» - интерактивная выставка, в которой космонавтами могут себя почувствовать и взрослые, и дети, работает в торгово-развлекательном комплексе «Плазма».

Прогуляться по Марсу, слетать на МКС и даже понаблюдать за рождением вселенной - у мурманчан появилась уникальная возможность почувствовать себя космонавтами.

Альфия Рахматуллина, управляющая выставкой «Космодрайв»: «На выставке будет интересно не только детям, но и взрослым. Конечно, больше контент направлен на детей, но взрослые могут почувствовать себя настоящими путешественниками по космосу благодаря различным информационным панелям, с которых они увидят огромное количество полезной информации. А также почувствуют себя в мире космических технологий».

Парк построен на основе новейших технологий. В том числе виртуальной реальности. Здесь можно слетать на МКС и даже поучаствовать в устранении ЧП на международной станции, попробовать поработать в перчатках космонавта или испытать себя в роли проводника электричества.

Мария Чупракова, посетительница парка «Космодрайв»: «Там светодиодики. Я встала на катушечку Теслы, на какую-то мини катушечку, руками их зажигала».

Дмитрий Ларионов решил прогуляться по Марсу. При помощи магнитных ботинок на макете поверхности красной планеты моделируется соответствующее притяжение. Бегать здесь точно не получится.

Дмитрий Ларионов, посетитель парка «Космодрайв»: «Довольно интересно. Нелегко, так сказать. Ноги не оторвать, сложно. Но, думаю, всем это будет довольно интересно,  всем советую попробовать такой аттракцион».

Без тренировки в космос не отправиться. Поэтому Никита Палетов занял место в центрифуге. Их в парке «Космодрайв» - две. Одна для детей, другая - для взрослых. Никита грезит космосом и мечтает стать космонавтом.

Никита Палетов, посетитель парка «Космодрайв»: «Потому что тут  космические корабли. Тут летают на ракетах. На Марс».

«Космодрайв» - это не только развлечение. Это ещё и научная информация. Например, в парке можно посмотреть на модель Большого взрыва или получить информацию о планетах солнечной системы при помощи интерактивного проектора. Есть здесь и планетарий с образовательным фильмом о космосе. Также в парке детей ждут мастер-классы.

Инна Канева, сотрудница парка «Космодрайв»: «Их представлено четыре вида. Соответственно, я думаю, что детям будет нравиться делать эти поделки, рисовать 3Д-ручкой, делать слаймы, делать космос в пробирке, шлемы».

Расположился космический парк «Космодрайв» на первом этаже торгово-развлекательного комплекса «Плазма». Интерактивная выставка пробудет в Мурманске до 24 февраля.

 

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