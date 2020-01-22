Космическими десантникам могут стать юные северяне

Отправиться на ракете к неизведанным галактикам всей семьей можно будет уже в ближайшие выходные. В Мурманске свои двери для посетителей откроет парк приключений «Космодрайв».

Млечный путь, созвездия и кометы всегда завораживали людей бездонной глубиной и величественным сиянием. Кто из нас в детстве хотя бы на мгновение не мечтал оказаться в космосе? Теперь при помощи современных технологий путешествие к загадочным орбитам далеких планет станет возможным. В эти выходные в ТРК «PLAZMA» откроется познавательный парк приключений для всей семьи – «Космодрайв». Предполётные испытания на тренажерах будут серьёзными, готовьте вестибулярный аппарат!

Будьте осторожны, так как вы можете стать объектом для занимательных физических экспериментов, от которых у вас волосы дыбом встанут.

Вам помогут преодолеть земное притяжение, вы сможете услышать, как будет звучать голос на Юпитере, Марсе или Венере. Также узнаете свой вес, который меняется под воздействием гравитации.

«Хюьстон, у нас проблемы?». Не беда, надевай специальные перчатки и ремонтируй МКС.

Советуем не откладывать межгалактический полёт надолго, «Космодрайв» будет проводить отбор в космическую десантуру только до конца февраля.