«КОТ» помогает сделать жизнь студентов Мурманского арктического университета насыщенной и разнообразной

Чтобы ни одно значимое мероприятие не осталось без внимания, учащиеся активно развивают медиацентр «КОТ», основная деятельность которого направлена на освещение значимых событий университета.

Медиацентр МАУ работает с 2024 года и объединяет студентов разных курсов и направлений университета. Его название «КОТ» является аббревиатурой от слов «камера», «озвучка», «текст» и описывает деятельность ребят.

Дарья Шубина, руководитель медиацентра «КОТ»: «Мы стремимся показать всё то, чем мы занимаемся, чем живём».

Участие в работе в сфере медиа позволяет студентом не только получать повышенную стипендию, но и посещать уникальные мероприятия, которые проводят в регионе, а также заводить новые знакомства и оттачивать мастерство.

В будущем, если ребята решать работать в этом направлении, у них уже будет отличный опыт.

Вероника Синяк, участница медиацентра «КОТ»: «Это действительно ценно».

Преподаватели всеми силами поддерживают инициативы ребят и нередко сами становятся участниками видеоконтента. Совмещать работу в медиацентре с учебой не всегда легко, но благодаря поддержке и пониманию наставников, студенты не останавливаются на достигнутых показателях.

Виталий Королев, руководитель пресс-службы МАУ: «Ребят надо поддержать, похвалить, поздравить».

Стать частью медиацентра может не только студент Мурманского арктического университета. О своей кандидатуре может заявить любой желающий, главное – стремление к развитию общего дела.