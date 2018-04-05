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День за днём с «Арктик-ТВ»05.04.18 19:30

«Кот Шредингер» решил бороться с фейками

Редакторы федерального научно-популярного журнала «Кот Шрёдингер» выступили с лекцией в областной научной библиотеке. Они рассказали студентам и школьником, что далеко не всю информацию из интернета следует воспринимать за чистую монету. Корреспонденты «Арктик-ТВ» тоже побывали на этой лекции и теперь знают, как отличить фейковые новости от достоверных.

Редактор научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера» Евгения Береснева рассказала слушателям о том, как не потеряться в информационном потоке, научиться отличать фейковые новости от правдивых, ведь справиться с этой задачей удается далеко немногим.

В последнее время интерес к научным изданиям стремительно возрастает. По словам редактора журнала, это связано с техническим прогрессом и является результатом повышения общей культуры молодёжи. Для привлечения внимания аудитории наравне с действительно познавательными фактами во Всемирной паутине публикуются сомнительные новости.  

- Я увидела, что в соцсети «ВКонтакте» очень много пабликов, в которых присутствует  абсолютная ересь, - говорит Евгения Береснева, редактор журнала «Кот Шрёдингера». – Люди воспринимают это на веру, тем боле, если  написано сообщение умными словами, картиночка какая-то прикреплена, друг другу это всё рассылается.

На лекции ребята узнали, что у любой новости нужно искать официальный первоисточник. Не надо доверять кричащим заголовкам, в которых, например,  говорится о приземлении на нашу планету пришельцев или о создании таблетки от всех болезней. Повышение собственной эрудированности также не позволит недоброжелателям обмануть читателей.

Лекции и мастер-классы с участием редактора федерального научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера» пройдут и в других российских городах. Поэтому мурманским участникам акции посчастливилось стать частью большого научно-просветительского тура.

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Последние комментарии

Аноним
05.04.18 11:34
Это же надо такой бред нести. Когда в прокуратуре работал, что то такую охинею не нес. А ведь люди слушают и верят, вот потом и начинается паника у народа на ровном месте из за таких программ.
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Сергей
03.04.18 16:44
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Виктор Ушаков
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