Котельная, которая согревает северян и определила судьбу трёх женщин

Они мечтали водить такси, блистать на офицерском балу и построить кооперативную квартиру – три женщины разных судеб и поколений. Всё, что их объединяет, многолетняя работа на котельной АО «Мурманэнергосбыт» в посёлке Кильдинстрой.

Они мечтали водить такси, блистать на офицерском балу и построить кооперативную квартиру – три женщины разных судеб и поколений. Всё, что их объединяет, многолетняя работа на котельной АО «Мурманэнергосбыт» в посёлке Кильдинстрой.

Спрашивать о возрасте женщину не принято, но Надежда Фомичева своих лет не скрывает. Ей семьдесят! Из них почти полвека она возится с котлами – сначала работала на маленькой котельной, потом командировали запускать большую в Кильдинстрое.

Надежда Фомичева, машинист котла: «На Новый год, с 1985-го на 1986 год, запустили дровами - вот такими здоровыми. Женщин таскали. Представляете?! Растапливали, сушили котёл. Первый дым дали на Новый год, как и планировалось».

Изначально котельная была угольная. Об этом времени напоминает эстакада и железнодорожные пути.

Спустя два года в посёлок из Красноярска приехали инженеры, а Надежду Фомичеву на лето прикрепили к бригаде, которая должна была перевести котельную на мазут.

- Есть женщины, как женщины, а есть - под мужчину заточенные. Наверное, так. Я технику всё время люблю, очень просилась, когда школу заканчивала. Но запрещено было работать в то время таксистом.

Но вместо этого девушка из Ивановской области выучилась на агронома и приехала вслед за мужем на Крайний север. В личном архиве сохранились фотографии 1986 года, на которой запечатлены мастер-электрик и машинист котла на фоне новой котельной. А этот снимок сделан четверть века назад в диспетчерской. На нём Надежда и Елена. Они и сегодня работают в одной смене. Елена Леонидовна признается, что приехала на север не за романтикой, а за «длинным рублем». Закончила в Чебоксарах электромеханический техникум по специальности «Приборостроение», откликнулась на приглашение поработать в Заполярье.

Елена Нурисламова, машинист котла: «Как и большинство людей за два года собрать деньги на квартиру кооперативную. Через полтора года я вышла замуж, и дети здесь родились».

А это молодое поколение. Мария Кузнецова родилась в Кильдинстрое, с 19 лет работает на местной котельной. Сначала освоила профессию изолировщика, потом контролёра Энергонадзора, а теперь заведует складом. Можно сказать, что Маша пошла по стопам своих родителей.

Мария Кузнецова, кладовщик: «Мама работает контролёром-учётчиком уже около 30 лет - с основания самой котельной. Начинала с кочегара, развивалась постепенно вместе с котельной. Мне, если честно, очень нравится здесь, я люблю свою работу».

Мария тоже развивается. Она мама двоих детей, но успевает и работать, и учиться, принимает участие во всех мероприятиях компании – будь то сдача норм ГТО или спортивные старты. Мечтает попасть на офицерский бал, так как у Марии Кузнецовой муж служит на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».

Только не подумайте, что на поселковой котельной работают одни женщины. Начальник Кильдинсткого участка Александр Ковтяк командует и мужчинами. После работы они даже играют в хоккей.

Александр Николаевич из местных –– в его кабинете на видном месте картина, которую написал его дедушка - тоже Александр Николаевич.

Александр Ковтяк, начальник Кильдинского участка: «Дедушка работал на кирпичном заводе начальником карьера, ему 90 лет».

Судьба котельной, которая теперь относится к АО «Мурманэнергосбыт», неразрывно связана с кирпичным заводом. Она строилась из расчёта на большое предприятие и две новых многоэтажки. Но судьба распорядилась иначе. Производство кирпича оказалось невыгодным, завод остановили и закрыли. А труба котельной в Кильдинстрое по-прежнему встречает всех, кто приезжает в Мурманск по железной дороге.