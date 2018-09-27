Котельная на улице Фестивальной начнёт согревать мурманчан в следующем отопительном сезоне

На улице Фестивальной в Мурманске приступили к строительству современной автоматизированной котельной, которую планируется ввести в эксплуатацию уже в следующем году.

Для жителей Мурманска тема отопительного сезона актуальна круглый год. В начале осени северяне ждут, когда же батареи станут горячими, а администрация города принимает меры, чтобы теплоснабжение жилого фонда было надёжным. Котельная, обслуживающая дома сразу нескольких мурманских улиц с 2015 года принадлежит Мурманскому морскому рыбному порту. Но два года назад собственник заявил о прекращении ресурсоснабжающей деятельности.

- Данная ситуация нормальная, она прописана законодательством, ресурсоснабжающая организация может так поступить, - комментирует Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Необходимо только понять, в какие сроки город должен освободить от этих обязательств ресурсоснабжающую организацию. Срок у нас федеральным законодательством установлен три года.

За установленные три года муниципалитет должен успеть сделать всё, чтобы дома не остались без тепла. Был принят комплекс мер: из аварийных домов с улиц Новосельской, Песочной и Заречной оперативно расселили более ста семей; около двух лет назад началось проектирование новой котельной; из трёх вариантов топлива: электричества, угля и мазута, с учётом всех экологических обстоятельств и цены, выбрали самый оптимальный - мазут.

- Нет худа без добра, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. Новая котельная будет современной, она будет работать фактически в автоматическом режиме. Её обслуживать будут специалисты, которые будут приезжать сюда, чтобы контролировать и охранять это имущество.

Новая мазутная котельная будет построена в районе домов №№ 2 и 4 по улице Фестивальной и введена в эксплуатацию к следующему отопительному сезону. Переживать горожанам не стоит, администрация и подрядчик сделают все, чтобы ни один дом не остался без тепла.