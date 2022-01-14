Котельная Шонгуя подключена к единой системе диспетчеризации

Ещё одна котельная АО ««Мурманэнергосбыт» вошла в единую систему диспетчеризации. Котельная в посёлке Шонгуй стала 12-й по счёту, параметры работы котлов и насосов которой можно наблюдать не только на центральном пульте предприятия, но в кабинете генерального директора.

После перевооружения котельная в посёлке Шонгуй стала образцовой – вот таким должно быть самое тёплое место в любом населенном пункте.

Роман Киселев, начальник Кольского района АО «Мурманэнергосбыт»: «Ждём молодых, целеустремленных на новое оборудование. Есть чему обучиться, это шаг в будущее. Машинистов котельной теперь сложно назвать кочегарами, так как вместо привычных инструментов им приходится использовать автоматику и пульты с дистанционным управлением».

Костантин Матюкевич, ведущий инженер, АО «Мурманэнергосбыт»: «Готов вам представить взаимодействие прошлого и будущего. Слева от меня то, как раньше снимались показания с выхода котельных, сейчас тоже самое делается только с помощью высокоточных датчиков и отражается на экране монитора».

Все параметры работы оборудования записываются теперь не самописцами на бумаге, а хранятся на флешке. В онлайн-режиме данные поступают не только на монитор диспетчера, но и в головной центр предприятия, так что даже генеральный директор может контролировать температуру котла.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Обновление существующих и строительство новых котельных происходит сейчас по всей Мурманской области. В планах «Мурманэнергосбыта» проектирование ещё трёх котельных: в Ловозере, Высоком и Ревде и модернизация действующих - в Кандалакше, на Абрам-Мысе и в Заозерске».

Поэтапно все эти объекты подключают к единому пульту. А в перспективе цифровой двойник должен появиться и у тепловых сетей, что позволит энергетикам оперативно устранять неполадки на магистралях.

Вячеслав Шеломовский, начальник отдела информационных технологий АО «Мурманэнергосбыт»: «В качестве пилотного проекта выбрали Шонгуй, потому что здесь как в миниатюре находятся все возможные объекты, которые в принципе находятся в любой сети любой котельной. Это школа, детский сад, жилые и административные здания. Протяженность сетей в посёлке на берегу реки Кола составляет менее 2,5 километра. А пар и горячую воду готовят с помощью новейшего оборудования. Идеальное место для внедрения линейной диспетчеризации».