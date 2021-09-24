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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.09.21 19:30

Котельная в Дровяном вскоре начнёт работать на топливе из отходов

Начнётся реконструкция в ноябре, а в феврале объект уже планируется ввести в строй. Вполне вероятно, что жители Дровяного успеют погреться за счёт мусора уже в этом отопительном сезоне.

Уйти от мазутозависимости Мурманская область планирует уже давно. Газ, уголь и даже электричество - эти ресурсы многочисленные эксперты предлагают в качестве альтернативного топлива для котельных. Компания «Ситиматик» и «Мурманэнергосбыт» нашли другой вариант. Источник энергии, с которым проблем у нас в области никогда не было, - мусор.

Виталий Измайлов, заместитель директора Мурманского филиала АО «Ситиматик»: «Теплоэнергетическая компания «МЭС» и компания «Ситиматик» реализуют на территории Мурманской области уникальный для Арктики проект. Мы создаём здесь предприятие, которое будет давать тепло за счёт переработки мусора. В отличии от мусоросжигательного завода, топливом здесь будет не мазут, не уголь, а именно мусор».

Поставлять топливо нового поколения на котельную будет «Ситиматик». Эта компания занимается вывозом бытовых отходов с территорий муниципалитетов области. По подсчётам специалистов, использовать для выработки тепловой энергии можно до 40% от общего объёма мусора, поступающего на сортировку. Это и пластик, и бумага с картоном.

Алексей Лыженков, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «На сегодняшний день у нас есть договорённость с производителями RDF-котлов о том, что мы сделаем пробные испытания в Дровяном, потому что нагрузка домов здесь наиболее подходит для той блочной котельной, которую они производят. И сегодня мы приехали посмотреть, где её можно поставить. Следующая встреча здесь будет уже с производителем, который сам посмотрит своими глазами, как её тут можно смонтировать».

Топливо из мусора или RDF-топливо экологичнее и экономичнее мазута. Для Мурманской области это уникальный опыт. И Дровяное для эксперимента выбрано не случайно. Котельная, которая отапливает микрорайон, нуждается в реконструкции. Есть и план «Б»: если с мусором не сложится, мультикотлы всегда смогут перевести на уголь.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Сегодня есть ГОСТы для этого топлива, определены классы этого топлива. И для нас, как для теплоснабжающей организации, для «Мурманэнергосбыта», очень важно класс этого топлива, потому что это напрямую зависит от теплотворности, а значит, и от объёма, и от эффективности работы котельного оборудования».

Реконструкция котельной в Дровяном начнётся уже в ноябре этого года и завершится в следующем году. На прохождении отопительного сезона в микрорайоне данные работы никак не отразятся.

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