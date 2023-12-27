Туристский информационный центр Мурманской области продолжит работу в праздничные дниВыбор идеальной однушки в аренду в Лангепасе
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.12.23 19:30

Котельная в Росте отмечает юбилей

70 лет назад она была построена для нужд военного судоремонта, а сегодня снабжает теплом и горячей водой целый район Мурманска.

Мало кто знает, что раньше котельная в Росте топилась углём и работала на американском оборудовании, доставленном в город из-за океана по ленд-лизу.

Начальник смены Руслан Кравченко ещё застал времена, когда заокеанские котлы работали как вспомогательные. Сегодня они полностью выведены из строя и ждут своей утилизации.

Руслан Кравченко, начальник смены котельной Роста АО «МЭС»: «Это американские котлы были поставлены Советскому Союзу после войны. Они уникальные, так как на тот момент работали на угольном топливе, они работали на электрическую турбину, которая обеспечивала энергией 35-й СРЗ. На чугунных заслонках старых котлов можно прочитать клеймо «Нью- Йорк».  Сохранилось и переговорное устройство – медная труба: крикнул, приложил ухо, слушаешь ответ из соседнего котельного зала».

Руслан Кравченко, начальник смены котельной Роста АО «МЭС»: «Уголь поступал в букер. На верху находится бункер, по этим течкам уголь попадал на колосниковую решетку, на которой и происходило горение угля. Сначала был уголь, сейчас мазут, а в перспективах газ.

Заместитель начальника района Александр Ерофеев готов поделиться амбициозными планами энергетиков по переводу котельной на голубое топливо.

Александр Ерофеев, заместитель начальника района №6 АО «МЭС»: «Сами по себе котлы газомазутные. Проектируются для них другие горелочные устройства, но резервным топливом останется мазут. Газ в Росту первым не придет, сначала Кандалакша, потом «Северная», а потом все остальное котельные. Даже уже план-трасса проложена из Ленинградской области в Мурманскую. Так что будем ждать».

У Ростинской котельной богатая история и традиции. Коллектив гордится тем, что воспитал главного инженера предприятия и вырастил не одну трудовую династию.

Сергей Забелин, начальник района №6 АО «МЭС»: «У меня отец работал, и мать работает в «МурманЭнергоСбыте». Получается династия – наследственность».

На котельной не бывает ни выходных, ни праздников. И юбилей, и День энергетика машинисты Евгений Изотов и Денис Березявка встречают на боевом посту.

Евгений Изотов, старший машинист котельной Роста АО «МЭС»: «Поддерживаем график температуры. Я слежу за параметрами, чтобы не было сбоев».

Денис Березявка, машинист котлов котельной Роста АО «МЭС»: «Котельную я люблю. Я житель микрорайона Роста, подаю тепло в свою квартиру, слежу, чтобы было тепло у ростинцев».

Бойцами невидимого фронта называют порой энергетиков. Их вспоминают, если только в кранах закончилась горячая вода. Но сегодня в адрес слесарей, водителей и лаборантов звучали заслуженные слова благодарности.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Добра, здоровья, любви, мира - самого наилучшего! Хороших перспектив в труде».

Разменяв восьмой десяток лет, котельная стоит на пороге масштабной модернизации. Но достояние компании – это не оборудование, а в первую очередь, люди.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рекрутинг 2023: тренды и перспективы
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Владимир Шумкин
15.12.23 21:52
А у кого вы взяли информацию о 4 конференции " Природа и культура Севера" Дайте, пожалуйста, их мейл и я к ним обращусь. *** На этом мероприятии были журналисты телередакции "Арктик-ТВ", поэтому Вы
Комментарий к новости:Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье
Евгений Викторович
15.12.23 18:28
Мечтателям, называющим такой размер МРОТ, надо сразу же говорить о повышенном размере платы за ЖКУ и цены на куриные яйца. И все останутся при своих интересах: мы уже были в период перестройки милли
Комментарий к новости:Москва и Владивосток — за МРОТ более 45 тысяч рублей в месяц
Шумкин Владимир
15.12.23 14:39
Уважаемая редакция, буду очень признателен, если пришлёте (при наличии) полную запись экскурсионного выступления Павла Иванова во время конференции 14.12.2023 в МОКМ. *** Наши журналисты не работали
Комментарий к новости:В Мурманске стартовала пятая научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие арктических регионов»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как трудоустроить сотрудника, находящегося за рубежом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире22:50«Вологодская крепость Ивана Грозного». Документальный фильм (0+)23:40Городские хроники (6+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Большинство жителей СЗФО планируют сделать коллегам недорогие новогодние подарки-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Ростинская котельная отмечает 70-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Жителям мурманской коммуналки сделан перерасчёт за электроэнергию-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Совет Федерации одобрил законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика