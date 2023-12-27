Котельная в Росте отмечает юбилей

70 лет назад она была построена для нужд военного судоремонта, а сегодня снабжает теплом и горячей водой целый район Мурманска.

Мало кто знает, что раньше котельная в Росте топилась углём и работала на американском оборудовании, доставленном в город из-за океана по ленд-лизу.

Начальник смены Руслан Кравченко ещё застал времена, когда заокеанские котлы работали как вспомогательные. Сегодня они полностью выведены из строя и ждут своей утилизации.

Руслан Кравченко, начальник смены котельной Роста АО «МЭС»: «Это американские котлы были поставлены Советскому Союзу после войны. Они уникальные, так как на тот момент работали на угольном топливе, они работали на электрическую турбину, которая обеспечивала энергией 35-й СРЗ. На чугунных заслонках старых котлов можно прочитать клеймо «Нью- Йорк». Сохранилось и переговорное устройство – медная труба: крикнул, приложил ухо, слушаешь ответ из соседнего котельного зала».

Руслан Кравченко, начальник смены котельной Роста АО «МЭС»: «Уголь поступал в букер. На верху находится бункер, по этим течкам уголь попадал на колосниковую решетку, на которой и происходило горение угля. Сначала был уголь, сейчас мазут, а в перспективах газ.

Заместитель начальника района Александр Ерофеев готов поделиться амбициозными планами энергетиков по переводу котельной на голубое топливо.

Александр Ерофеев, заместитель начальника района №6 АО «МЭС»: «Сами по себе котлы газомазутные. Проектируются для них другие горелочные устройства, но резервным топливом останется мазут. Газ в Росту первым не придет, сначала Кандалакша, потом «Северная», а потом все остальное котельные. Даже уже план-трасса проложена из Ленинградской области в Мурманскую. Так что будем ждать».

У Ростинской котельной богатая история и традиции. Коллектив гордится тем, что воспитал главного инженера предприятия и вырастил не одну трудовую династию.

Сергей Забелин, начальник района №6 АО «МЭС»: «У меня отец работал, и мать работает в «МурманЭнергоСбыте». Получается династия – наследственность».

На котельной не бывает ни выходных, ни праздников. И юбилей, и День энергетика машинисты Евгений Изотов и Денис Березявка встречают на боевом посту.

Евгений Изотов, старший машинист котельной Роста АО «МЭС»: «Поддерживаем график температуры. Я слежу за параметрами, чтобы не было сбоев».

Денис Березявка, машинист котлов котельной Роста АО «МЭС»: «Котельную я люблю. Я житель микрорайона Роста, подаю тепло в свою квартиру, слежу, чтобы было тепло у ростинцев».

Бойцами невидимого фронта называют порой энергетиков. Их вспоминают, если только в кранах закончилась горячая вода. Но сегодня в адрес слесарей, водителей и лаборантов звучали заслуженные слова благодарности.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Добра, здоровья, любви, мира - самого наилучшего! Хороших перспектив в труде».

Разменяв восьмой десяток лет, котельная стоит на пороге масштабной модернизации. Но достояние компании – это не оборудование, а в первую очередь, люди.