День за днём с «Арктик-ТВ»26.05.17 19:30
Котельную «Северная» освободили из водного плена
25 мая в 11 часов режим чрезвычайной ситуации был снят на котельной «Северная», принадлежащей АО «МЭС». Сегодня о беде напоминают лишь небольшие лужи вдоль дороги.
Напомним, как «Арктик-ТВ» сообщало ранее, с 18 мая котельная «Северная» в Мурманске работала в режиме чрезвычайной ситуации. Объект начало подтапливать из-за скопившихся паводковых вод. Причину нашли и устранили.
Как оказалось, чрезвычайная ситуация возникла из-за потепления территории предприятия. Коллекторы, в которые заключена река Роста, не справились с объёмом воды и засорились. В результате из люков хлынули потоки мутной жидкости. На месте ЧП работали сотрудники Управления дорожного хозяйства. Ситуации до катастрофы дойти не дали: засор обнаружили и устранили.
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