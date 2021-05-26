Котокафе и пельмени из оленины - предпринимателям есть чем удивить северян

Выпить чашку капучино в кафе в обнимку с котом, попробовать пельмени из оленины смогут жители Заполярья. На реализацию таких необычных бизне–идей предприниматели получили субсидии в рамках конкурса «Губернаторский стартап».

В Мурманске подвели итоги областного конкурса «Губернаторский стартап». Начинающие предприниматели представляли бизнес-планы, в основу которых легли оригинальные идеи. Например, о котокафе на севере пока не слышали. Совсем скоро горожане смогут одновременно пить кофе и поглаживать кошек.

Роман Глек, предприниматель: «Котокафе будет по примеру Москвы, Питера. Мурманчане смогут со своими детьми приходить играться с котейками, также люди смогут забирать котеек домой и смогут проводить время по режиму тайм–кафе».

Бизнесвумен Нина Гомелева вложит деньги в производство по изготовлению пельменей из оленины.

Нина Гомелева, предприниматель, г. Апатиты: «Есть большой спрос на эту продукцию, а благодаря гранту я смогу выйти на новый уровень».

Реализовать такую задумку станет проще благодаря губернаторскому гранту, в размере до 1 миллиона рублей. В этом году заявки на финансовую поддержку подали 144 бизнесмена. Более 12 миллионов распределят между 14 победителями конкурса.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я помню первую встречу с предпринимателями и первый вопрос о создании конкурентной среды для ведения бизнеса. Сейчас проект от 1 млн рублей для начинающих предпринимателей».

Для бизнесменов прошлый год выдался непростым. Пока весь мир вёл борьбу с коронавирусной инфекцией, предприниматели также пытались держаться на плаву. Финансовую поддержку бизнесменам оказывало и правительство Мурманской области.

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, начинать новое дело никогда не поздно.