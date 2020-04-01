Коты и собаки тоже болеют коронавирусом

Положительный результат анализа зафиксирован у домашнего кота в Гонконге. Выяснилось, что питомец заразился от своего хозяина, который был болен COVID-19.

Однако учёные называют этот случай крайне редким. Он произошёл из-за того, что владелец часто брал животное на руки и прислонял к лицу, когда был болен. Сейчас кот изолирован и находится под наблюдением ветеринаров.

Ранее вирус заподозрили и у кошки в Бельгии, когда она начала страдать от диареи и часто чихать. Она также заразилась от своего хозяина. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что нет доказательств того, что домашние животные могут передавать COVID-19.