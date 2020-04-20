Кованый вирус проник в медучреждения региона

Отделение гинекологии Мурманской областной клинической больницы и поликлиника Кольского научного Центра РАН в Апатитах закрыты на карантин. Там зафиксированы заражения коронавирусом у сотрудников медучреждений.

По официальной информации, гинекологическое отделение областной больницы будет на картине до 30 апреля включительно. В учреждение организована бесконтактная доставка питания. На приём пациенток работают профильные отделения в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре на улице Софьи Перовской, в медсанчасти «Севрыба», в перинатальном центре, а также в Мурманском многопрофильном центре имени Пирогова.

Куда переведены на обслуживание пациенты апатитской поликлиники, пока не сообщается, подтверждён лишь факт заражения медиков и закрытие медучреждения на карантин.