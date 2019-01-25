Коварным лёд бывает и зимой

Главное управление МЧС России по Мурманской области напомнило гражданам о правилах передвижения по водным объектам. Конференция, посвященная этой теме, состоялась в Галерее безопасности. Спасатели рассказали о ледовой обстановке и о том, как уберечь себя во время переправы.

Несмотря на зимний период, многие северяне выходят на реки и на озёра. Но человек не всегда может правильно оценить толщину льда, что может привести к трагическим последствиям. О том, как правильно действовать в случае опасной ситуации, спасатели Главного управления МЧС России по Мурманской области рассказали на специальной конференции.

Соблюдать правила безопасности вблизи водных объектов следует не только в зимний период, но и в другие сезоны.

Во избежание трагедии, спасатели настоятельно рекомендуют взрослым внимательнее следить за своими детьми, не отпускать их к воде в одиночку и постоянно находиться рядом и заранее рассказать об опасностях, с которыми они могут столкнуться вблизи водных объектов.

Представители ведомства также сообщили о ледовой обстановке на территории Мурманской области и напомнили владельцам снегоходов о том, что выход на лед сейчас крайне нежелателен.