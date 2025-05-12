День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.05.25 19:30
Коварный лёд: провалился в промоину и погиб
Ночью с 8-го на 9 мая нетрезвый мужчина выехал на снегоходе на лёд Ловозера в районе Юлинской Салмы. Его поездка завершилась трагически.
Несмотря на неоднократные предупреждения спасателей и официальный запрет выхода на лед водоёмов, некоторые северяне пренебрегают собственной безопасностью.
Ночью с 8-го на 9 мая нетрезвый мужчина выехал на снегоходе на лёд Ловозера в районе Юлинской Салмы. Его поездка завершилась трагически.
Он провалился в промоину и погиб.
Спасатели в очередной раз напоминают, что пренебрежение установленным запретам верный шаг к гибели.
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