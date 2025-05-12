Коварный лёд: провалился в промоину и погиб

Ночью с 8-го на 9 мая нетрезвый мужчина выехал на снегоходе на лёд Ловозера в районе Юлинской Салмы. Его поездка завершилась трагически.

Несмотря на неоднократные предупреждения спасателей и официальный запрет выхода на лед водоёмов, некоторые северяне пренебрегают собственной безопасностью.

Ночью с 8-го на 9 мая нетрезвый мужчина выехал на снегоходе на лёд Ловозера в районе Юлинской Салмы. Его поездка завершилась трагически.

Он провалился в промоину и погиб.

Спасатели в очередной раз напоминают, что пренебрежение установленным запретам верный шаг к гибели.