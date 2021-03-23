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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.03.21 19:30

Коварный снег горы Маннепахк

В 10 километрах от станции Имандра, а это Оленегорский район, во время туристического похода погибла девочка 2008 года рождения. Ребёнок попал под лавину и, как предполагают эксперты, задохнулся в снегу. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Главный подозреваемый в трагедии - туристическая компания, которая такие походы организовывала.

Евгений Фролов, начальник ЦУКС Главного управления МЧС России по Мурманской области: «22 марта в районе 18 часов в ГУ МЧС России по МО поступило сообщение о сходе снежной массы, под которой оказался один турист из зарегистрированной туристической группы из СПБ. На место выдвинулись 47 человек спасателей и 15 единиц техники для проведения спасательных работ».

Первые спасатели прибыли на место, где сошла лавина, только после часа ночи, уже 23 марта. Все усилия по реанимации пострадавшей, в том числе и участниками группы, успехом не увенчались. Когда в районе появились медики, в сообщениях экстренных служб не уточняется. Но именно они констатировали смерть ребёнка. Девочка, по одной из версий, задохнулась в снегу.

Андрей Ефремов, руководитель СУ СК России по Мурманской области: «По данному факту возбуждено уголовное дело. Мы проводим полное и объективное расследование. Дадим процессуальную оценку действиям каждого, кто принимал участие в организации и проведении похода, в котором погиб ребёнок».

К роковой горе со сложным саамским названием Маннепахк, чтобы эвакуировать оставшихся членов туристической группы, а это 3 взрослых и 12 детей, даже пытались отправить вертолёт, который, несмотря на сложные погодные условия вылетел, но сесть в районе ЧП не смог. Транспортировка в Мончегорск затянулась. А ведь туда в экстренном порядке приехал губернатор.

На момент подготовки выпуска новостей, детей уже привезли на станцию Имандра, откуда на поезде по железной дороге они должны будут отправиться в Апатиты, где созданы условия для их размещения.

В районе Оленегорска находится как минимум ещё одна тур группа туристов, которую спасатели так же эвакуируют. 

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