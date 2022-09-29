«Ковчег» поможет в трудную пору

Северяне порой сталкиваются с обстоятельствами, из-за которых потом не могут ухаживать за собой, самостоятельно передвигаться и обеспечивать элементарные жизненные потребности. Тогда на помощь к ним приходят не только случайные прохожие, но и специализированные соцслужбы.

Пенсионерка Молания Михайловна практически обездвижена из-за перенесённой травмы ещё в прошлом году. Ей приходится с помощью костылей хоть как-то передвигаться по квартире, но обеспечивать основные жизненные потребности сама не может. И это ещё не всё.

Молания Лебедева, пенсионерка: «В поликлинику надо как-то идти. А как я могу?».

Подопечная соцработника Марины Патраковой получает спектр соцуслуг.

Молания Лебедева, пенсионерка: «Марина помогает, приходит. Попрошу, пропылесосит и продуктов принесёт. Помогают они мне очень хорошо, всё делают, что не попрошу».

Соцработники компании «БелАр» стараются сделать всё возможное по улучшению условий жизни и быта своих подопечных.

Марина Патракова, соцработник компании «БелАр»: «Нормативы идут от Министерства здравоохранения. Они прописаны не из нашей головы. Мы оказываем помощь в приготовлении пищи, ходим в магазин, уборку делаем, если нужно. Помогаем с личной гигиеной, потому что не каждый может, например, принять душ. В перевозке, допустим, в поликлинику, получение лекарств. Для этого у нас есть собственный транспорт».

Журналист съёмочной группы «Арктик-ТВ» «примерил» на себе роль человека с ограниченными возможностями, чтобы проверить, насколько доступен функционал для транспортировки людей на инвалидной коляске…

Вывод: люди с ограниченными возможностями могут быть спокойны, всевозможное количество крепежей и ремней позволит инвалиду безопасно и комфортно добраться до нужной локации.

Другая часть оборудования представлена в офисе компании «БелАр».

Олег Беликов, директор компании «БелАр»: «Свой транспорт, у нас есть технические средства реабилитации: ступенькоход, есть различные пандусы, аппарели складные- раскладные, различного рода коляски (механические, с электроприводом)».

Беликов Олег Павлович уже давно занимается социально значимой деятельностью, а с 2014 года является заместителем председателя Общественной организации инвалидов «Ковчег». Со слов директора «БелАр», компания одна из первых в Мурманске вошла в реестр поставщиков соцуслуг.

Специально для телекомпании «Арктик-ТВ» Олег Павлович объяснил принцип действия ступенькохода. Ступенькоход получил своё название из-за своей конструкции, которая помогает преодолевать лестничные проёмы внутри помещения или на улицах. Такие устройства можно использовать совместно с коляской или самостоятельно, применяя собственную конструкцию аппарата.

Олег Беликов, директор компании «БелАр»: «Выбраться из дома - это самая наибольшая проблема не только у нас, она везде существует, потому что дома строились в семидесятых-пятидесятых годах прошлого века. Даже современные здания порой не соответствуют тому, о чём мы говорим. Например, проём может быть достаточно широким, но есть вот такие порожки, которые становятся препятствием для коляски».

Олег Павлович активно участвует в реализации доступной среды и постоянно взаимодействует с Общественной организацией инвалидов «Ковчег».