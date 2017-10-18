Ковчег со святыми мощами прибывает в Мурманскую область

Ковчег со святыми мощами новомученников и исповедников Церкви Русской, пострадавших за веру в годы гонения на церковь в начале ХХ века, прибудет в Мурманскую область.

Как отмечают в североморской епархии, ковчег создан по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по решению Священного Синода. В нём находятся частицы мощей более чем 50 святых.

25, 26 и 27 октября ковчег будет находиться в Трифонов Печенгском монастыре в посёлке Луоастари, 28 и 29 октября - в Свято-Андреевском морском кафедральном храме Североморска, в начале ноября - в Умбе и Варзуге, а 2 и 3 ноября - в Полярном.