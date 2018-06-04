Ковдор может стать столицей Гипербореи

Такой неофициальный исторический статус муниципалитет получил в свой 65-й день рождения. Но местные жители к легенде, способной стать хорошей туристической приманкой, кажется, относятся спокойно. Гораздо больше их радует открытие к юбилею города обновленной поликлиники.

Помимо промышленного потенциала Ковдор, по мнению экспертов, может стать ещё одной точкой притяжения туристов на карте области. По их мнению, район имеет прекрасные возможности для развития природного, рыболовного, лыжного и, что самое интересное, этнографического туризма. Местные власти даже придумали звучное название для проекта, который может заинтересовать потенциальных гостей - «Ковдор – столица Гипербореи».

- Ковдор – уникальный город и с точки зрения своего расположения. Я думаю, и с точки зрения историко-культурной он тоже уникальный, - уверен Игорь Нечаев, генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим». – Точнее, будет таким центром, а для этого нужно приложить усилия.

Тормозит развитие туристического направления только отсутствие инфраструктуры. Но до недавнего времени сервисом не могла «похвастаться» и сверхпопулярная у любителей северных приключений Териберка. Если градообразующее предприятие подсобит, в дело включатся расторопные предприниматели, проект имеет все шансы на удачное воплощение. За счёт привлечения частных инвестиций можно сделать многое, далеко ходить не нужно, например, в соседнем с Ковдором посёлке Лейпи благодаря частным вложениям удалось построить и запустить автоматизированную угольную котельную.

К 65-летию Ковдора в городе открыли обновлённую поликлинику. Ремонт занял без малого 4 года. Выровнялась в медучреждении и кадровая ситуация.

Штат полностью укомплектован терапевтами и педиатрами, что неудивительно, так как приезжих врачей местные власти сразу обеспечивают жильём.

В завершении рабочего визита в Ковдорский район глава региона Марина Ковтун поздравила жителей с 65-летием муниципалитета, вручила награды горожанам и отметила лучших выпускников.