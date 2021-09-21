Ковдор при свечах жил недолго

Сегодня в полдень началась подача электроснабжения в жилой фонд Ковдора. По информации диспетчерской службы свет поступил во все дома и учреждения.

Напомни, что блэкаут произошёл накануне вечером из-за пожара. А вот что стало причиной возгорания, ещё предстоит выяснить.

О полном блэкауте мэрия Ковдора сообщила в соцсетях «ВКонтакте» в 20.50 в понедельник. Город остался так же без воды и отопления. В 22.25 появилась информация о том, что пожар, вызвавший отключение энергоснабжения, ликвидирован.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт» (по телефону): «В кабельном канале находилось шесть линий основного и резервного снабжения. Мы приступили к восстановительным работам».

По горячем следам водоснабжение в городе восстановили, в дома началась подача тепла. В местной больнице подключили генераторы, а вот школы и детские сады оставались обесточены до утра и занятия решено было отменить. Только ближе к полудню аварийным бригадам удалось восстановить напряжение в сети.

Владимир Вириитин, и.о. руководителя филиала АО «Мурманэнергосбыт» «Ковдорская электросеть»: На 12.00 напряжение подано. В настоящий момент мы вводим в работу многочисленные трансформаторные подстанции, от которых питаются все объект жилфонда. Связь есть, тепло есть».

Специалисты горэлектросети не исключают версию поджога кабеля. Для выяснения причины возгорания объявлено внутреннее расследование.

Владимир Вириитин, и.о. руководителя филиала АО «Мурманэнергосбыт» «Ковдорская электросеть» (по телефону): «Сложно сказать. Моё мнение, что это поджег и есть».

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Не исключён поджог, поэтому по результатам работы комиссии будут известны причины возгорания».