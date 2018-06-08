Ковдорский район собирается стать региональной Меккой туризма

Доклад главы Ковдорского района стал главной темой заседания в региональном правительстве.

Как прозвучало во время отчёта, муниципалитет активно развивается. Ликвидированы очереди в детские сады, благоустраиваются территории, ремонтируются объекты социальной инфраструктуры. Готова к реализации программа по развитию туризма.

По словам главы Ковдорского района, социально-экономическая ситуация в муниципалитете стабильная. Уровень безработицы снизился. Появляются новые рабочие места. Начинающим предпринимателям предлагают гранты и льготные условия для открытия собственного дела. Ремонты школ и детских садов ведутся по плану. Отремонтировали городскую поликлинику. На очереди реконструкция главного корпуса Ковдорской больницы, куда по программе «Арктический доктор» приглашены на работу врачи из других регионов.

- На период 2018-2020 годов запланирован ремонт в основном корпусе больницы, - сообщил Сергей Сомов, глава муниципального образования Ковдорский район. - На него предусмотрен суммарный бюджет более 80 миллионов рублей. Будет проведен ремонт, закуплено оборудование. Ожидаем приезд врачей, которых у нас дефицит: хирурги, онкологи. Министерство обеспечивает их зарплатой, муниципалитет – жильём.

В этом году будет проведён капитальный ремонт части жилого фонда и инженерных сетей, для проведения переселения людей из посёлков. Отремонтируют библиотеки и концертный зал в детской школе искусств, построят водозабор на подземном источнике. В начале осени готовится к сдаче в эксплуатацию канализационная насосная станция.

В ближайшее время начнётся реализация мастер-плана по развитию Ковдора, куда, в том числе, включён туризм. Основа для этого есть - старинные поселения и уникальные артефакты, указывающие на существование здесь древней цивилизации.

- С XV века известны здесь Ёно-бабинский погост, где сначала жили монахи, потом поселенцы, которые добывали слюду. Есть ряд артефактов, указывающий на то, что здесь существовала Гиперборея, - сообщил Сергей Сомов, глава муниципального образования Ковдорский район.

Есть идея создать в районе парк, где артефакты будут представлены в миниатюре. После подготовки туристической инфраструктуры, начнётся полномасштабная работа по привлечению в Ковдорский район туристов.

Правительство области обещало поддержать.