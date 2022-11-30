День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.11.22 19:30
Ковдорский туристический видеоролик вошел в шорт-лист конкурсной программы международного фестиваля «Свидание с Россией»
Фестиваль туристических кинофильмов и телевизионных программ стартовал 30 ноября, а завершится 4 декабря в Вологде. На нём представят 48 роликов и 10 кинолент, рассказывающих о 45 регионах страны, в том числе о Заполярье.
Международный медиапроект «Свидание с Россией» ставит своей целью популяризацию российской культуры, истории, традиционных ценностей через современные средства мультимедиа. Что касается ролика от Мурманской области, его создал Алексей Толмачёв. На видео преимущественно запечатлены красоты северной природы, снятые в районе Ковдора.
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