Ковдорский туристический видеоролик вошел в шорт-лист конкурсной программы международного фестиваля «Свидание с Россией»

Фестиваль туристических кинофильмов и телевизионных программ стартовал 30 ноября, а завершится 4 декабря в Вологде. На нём представят 48 роликов и 10 кинолент, рассказывающих о 45 регионах страны, в том числе о Заполярье.