Ковид-диссидентов среди мурманчан мало, но они есть

Ковид-диссиденты, люди которые не верят в существование коронавируса или безалаберно относятся к своей безопасности и окружающих. А ведь масочный режим - это действенная, по оценкам экспертов, мера. Но не все надевают средства индивидуальной защиты. Специалисты организовали рейд в общественном транспорте Мурманска.

Увидев сотрудников ГИБДД, молодой человек спешит надеть маску уже привычным движением. Почему не сделал этого ранее – неясно. Некоторые люди упорно не хотят подчиняться требованию закона, считая ношение средств индивидуальной защиты бесполезным занятием. Но таких меньшинство.

Алексей Смирнов, главный специалист отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Соблюдение масочного режима действительно на высоком уровне в общественном транспорте. И граждане, и перевозчики соблюдают масочный режим, мы это увидели во время рейда».

Контроль на линиях теперь проходит постоянно. Количество заболевших снова пошло вверх, а это значит, что нужно приложить ещё больше мер для обеспечения безопасности населения. Профилактическую работу проводят и в самом автобусе – дезинфекция салона после каждого рейса, у водителя обязательны в наличии маски, перчатки и антисептик. Затраты на их приобретение добросовестным перевозчикам обещают возместить.

Юлия Полиэктова, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «На сегодняшний день прорабатываются дополнительные меры правительством Мурманской области для того, чтобы возмещать часть затрат перевозчикам, которые идут на приобретение средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств».

А вот тех водителей и пассажиров, которые не хотят подчиняться закону, будут наказывать. Такие строгие меры направлены на то, чтобы сохранить здоровье населения и остановить распространение не только коронавируса, но и других сезонных заболеваний.