«Ковидных» ограничений становится меньше

Благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе, оперштаб Мурманской области принял решение отменить часть «ковидных» ограничений.

Сотрудники, работающие в дистанционном режиме, смогут вернуться к очному формату. Правда, пока не все, а только 20%. В медучреждениях в ближайшее время возобновят профосмотры и диспансеризацию определенных групп детского и взрослого населения. В торговых центрах снова заработают «островки» -точки продажи без собственного зала и фудкорты. И их смогут посетить подростки без сопровождения взрослых.

После того, как постановление будет опубликовано, число участников конференций и рабочих встреч можно будет увеличить до 50.

Частные организации, осуществляющие деятельность в сфере культуры и искусства, вновь могут проводить представления и концерты. Им рекомендуют принимать оплату билетов преимущественно бесконтактным способом. Но теперь это уже не строгое правило. Заполняемость кинотеатров, Мурманского океанариума, театров, дворцов (домов) культуры и филармонии увеличена с 50% до 75%.

Снова можно устраивать досуговые мероприятия на открытом воздухе. Физкультурные мероприятия разрешено проводить с условием, что общее число участников не больше 150 человек. Если состязания проводятся на открытом воздухе или в закрытом спортивном сооружении, не имеющем трибун, то важно соблюдать социальную дистанцию.

Если помещение оборудовано местами для болельщиков, то рассадка должна осуществляться в «шахматном» порядке из расчёта 50% от количества посадочных мест.