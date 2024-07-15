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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.07.24 19:30

КПК «Первое Мурманское общество взаимного кредита» предлагает и высокие ставки, и удобные условия

- Размещая деньги сейчас, вы можете выбрать из множества продуктов. Это вклады, накопительные инвестиционные счета, ценные бумаги, но, если вы хотите получить гарантированный доход и фиксированную ставку, следует выбрать вклад или сбережение в «Первом Мурманском».

В июне прошло заседание Центрального Банка РФ по ключевой ставке. Большинство аналитиков ожидали её повышения, однако, ключевая ставка осталась на прежнем уровне.

Как известно, от размера ключевой ставки зависит процент, под который можно разместить свои сбережения. Сейчас ключевая - высокая и размещать деньги выгодно. Однако, предложений на рынке очень много. Как же выгодно разместить свои сбережений и получить максимальный доход?

Кирилл Терентьев, руководитель коммерческого департамента КПК «Первое Мурманское общество взаимного кредита»:

- Размещая деньги сейчас, вы можете выбрать из множества продуктов. Это вклады, накопительные инвестиционные счета, ценные бумаги, но, если вы хотите получить гарантированный доход и фиксированную ставку, следует выбрать вклад или сбережение в «Первом Мурманском».

Сейчас ключевая ставка на высоком уровне и ставки на тарифах 1, 3 и 6 месяцев максимально высокие. В «Первом Мурманском» она составляет 20% годовых. При этом Банк России планирует снизить ключевую ставку в 2025-ом. Поэтому следует обратить внимание и на договора со сроком 12 месяцев и более. Именно они позволят закрепить высокую ставку на длительный срок.

Понимаем, что клиенты не любят замораживать деньги на длительный срок, поэтому для них у нас есть специальный тариф, где они могут расторгать договор или делать частичный отзыв без потери процентов. Мы – местная компания, работаем для своих земляков уже 15 лет, и всегда предлагаем и высокие ставки, и удобные условия.

Уже тысячи северян стали клиентами «Первого Мурманского».

Кооператив предлагает не только тариф по размещению сбережений со ставкой 20% годовых, но и другие выгодные программы: долгосрочные тарифы для закрепления ставки, тариф для тех, кто любит управлять деньгами, с возможностью досрочного снятия без потери процентов. 

Финансовые консультанты «Первого Мурманского» ответят на все интересующие вас вопросы и помогут подобрать наиболее выгодный тариф.

За более подробной консультацией вы можете обратиться в один из 10 офисов в Мурманске и области или по телефону 99-44-77.

 

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