День за днём с «Арктик-ТВ»01.11.17 19:30
КПП на госгранице с соседями перешли на зимний график работы
Впереди праздничные выходные, значит, можно отправляться в путешествие. Контрольно-пропускные пункты на границах Мурманской области перешли на зимнее расписание.
КПП «Салла» и «Лотта» на российско-финском участке границы будут работать с 8 утра до 22 часов по московскому времени. На российско-норвежском участке пропускной пункт «Борисоглебск» открывается в 9 утра и продолжит работу до 23 часов. КПП работают без выходных и праздничных дней.
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