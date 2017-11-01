КПП на госгранице с соседями перешли на зимний график работы

Впереди праздничные выходные, значит, можно отправляться в путешествие. Контрольно-пропускные пункты на границах Мурманской области перешли на зимнее расписание.

КПП «Салла» и «Лотта» на российско-финском участке границы будут работать с 8 утра до 22 часов по московскому времени. На российско-норвежском участке пропускной пункт «Борисоглебск» открывается в 9 утра и продолжит работу до 23 часов. КПП работают без выходных и праздничных дней.