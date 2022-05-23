День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.05.22 19:30
Краб попутал! Сотрудники пограничной службы ФСБ задержали группу лиц, которую подозревают в браконьерстве
Нарушители закона организовали в Коле подпольный цех по переработке камчатского краба. Задержали трёх предполагаемых браконьеров в момент, когда они перегружали продукцию в автомобиль.
Ирина Вахренева, официальный представитель пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «У граждан изъят автомобиль, 995 комплектов конечностей камчатского краба общим весом более одной тонны. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил свыше 7 миллионов рублей».
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Последние комментарии
Иван
20.05.22 16:44
Во благо города ясно. Хатаскрайники могут сидеть дома.
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Гостева Татьяна Николаевна egulenka@yandex.ru
06.05.22 00:48
Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
Комментарий к новости:В России стартовал сезон активности клещей
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
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