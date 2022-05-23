Краб попутал! Сотрудники пограничной службы ФСБ задержали группу лиц, которую подозревают в браконьерстве

Нарушители закона организовали в Коле подпольный цех по переработке камчатского краба. Задержали трёх предполагаемых браконьеров в момент, когда они перегружали продукцию в автомобиль.

Ирина Вахренева, официальный представитель пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «У граждан изъят автомобиль, 995 комплектов конечностей камчатского краба общим весом более одной тонны. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил свыше 7 миллионов рублей».