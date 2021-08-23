Краб Юра обрёл свободу в Териберке

Членистоногое выпустили в Баренцево море.

Всё это время от имени Юры вели страницу в социальной сети «Инстаграм». «А теперь официально - всё! Не знаю, как вам, а мне было интересно. Думается, что я стал единственным в мире крабом-путешественником, который проделал маршрут намного дальше, чем традиционный «море-кастрюля-тарелка». Я увидел Северную столицу (Санкт-Петербург), арктическую столицу (Мурманск) - и вернулся в столицу рыболовецкую - свою родную Териберку. Хочу сказать спасибо всем, кто придумал для меня такой удивительный трип, а также тем, кто вернул меня обратно в море. Расскажу о том, как было весело, шумно и интересно своим соплеменникам. Держите краба. И не скучайте. Ваш Юра».

За это время, а форум, где впервые показали Юру, состоялся в июне, краб стал всеобщим любимцем и буквально символом Мурманска. Многим будет нахватать его шуточных постов.