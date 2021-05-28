Краеведческий музей продолжает радовать мурманчан новыми экспозициями

Недавно открылась выставка, посвящённая Дню пограничника.

День пограничника занимает в душе Анатолия Борщаговского особое место. Для него служба Родине стала делом, которое в его семье, буквально, передают из поколения в поколение.

Анатолий Борщаговский, ветеран пограничной службы: «Это наш семейный праздник, потому что у меня уже сын в пятом поколении пограничник. Ещё мой дед и прадед охраняли границу на юге, а вот отец, я и сын в Арктике уже служат. Отец воевал здесь, на Кольском полуострове «.

Ветеран принял участие в открытие новой выставки в краеведческом музее, на экспозицию он сам предоставил несколько экспонатов. Также на церемонию были приглашены школьники-кадеты и реконструкторы. Дети смогли воочию взглянуть на оружие и форму солдат и офицеров погранслужбы 1930-40х годов.

Экспозицию к профессиональному празднику в музее подготавливают уже не первый год, при помощи и содействии пограничной службы ФСБ она каждый раз получается не похожей на предыдущую.

Выставка открыта для посещения до 30 июня, а потому все желающие смогут ознакомиться и с памятными фотографиями, и с образцами снаряжения современных арктических пограничников, и даже с видеороликами, посвященными непростым будням тех, кто стоит на страже наших границ.