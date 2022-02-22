Краеведческий музей продолжает радовать мурманчан новыми выставками

На одной из них северянам предлагают взглянуть на облик столицы Заполярья 1960-х, а на другой – приобщиться к домашнему растениеводству.

В краеведческом музее открыли сразу две новые выставки. Первая из них посвящена прошлому Мурманска и называется «История семьи – История города». Экспозиция составлена по фотографиям Василия Никаноровича Кузнецова, увлёкшегося фотографией в 60-е годы прошлого века. В общей сложности в семейном архиве Василия Никаноровича накопилось около 2000 снимков. На уникальных кадрах запечатлена живая история столицы Заполярья: какие-то места изменились до неузнаваемости, какие-то остались прежними. Однако каждое фото – как маленький кирпичик, из множества которых и складывается культурное наследие целого города.

Георгий Дзенисов, заведующий отделом экспедиционно-выставочной деятельности: Василий Никанорович был непрофессиональным фотографом, у него был свой уникальный авторский взгляд. Кадры, ракурсы, которые он выбирал, они не совпадают с привычными нам точками, которые мы видим в коллекциях музеев, в коллекции мурманчан, профессиональных фотографов, в архивах редакций, газет. Здесь взгляд мурманчанина на город, который его окружает».

Василий Никанорович много лет работал заготовщиком льда в рыбном порту и жил с семьёй в бараке. Его биография типична для жителя Мурманска тех лет, но нам есть чему у него поучится. Несмотря на сложный бытовые условия, Василий Кузнецов всё же смог найти время для своего хобби.

Вторая выставка – «Тропики Заполярья» - носит уже более современный характер, поднимая вопросы экопросвещения и домашнего растениеводства.

Алексей Большаков, заведующий сектором природы края: «К нам обратилась сотрудница биологического музея имени Тимирязева Екатерина Максимова, которая занимается фотографией. И вот в двадцатом году она посетила Заполярье во время полярной ночи и увидела, что тут такая темнота, но её поразило разноцветие окон в домах: фиолетовые, голубые и различные подсветки, она сделала такой фотопроект».

Фотографии сделаны в Мурманске, Апатитах и Кировске. Проект наглядно показывает, что при отсутствии солнца и зелени северный человек создаёт их себе сам, формируя микроэкосистему прямо в своей квартире – на подоконниках и в горшках.

Василий Рябев, заместитель директора по развитию: «У нас уже несколько лет реализуется большой проект «ЭкоСевер». Мы сотрудничаем с разнообразными организациями в области защиты экологии. Например, «Чистая Арктика», «Природа и Молодёжь», некоторые другие. Она предполагает не только, например, сбор макулатуры, сбор батареек, который мы начали совсем недавно, но и целый ряд мероприятий по продвижению и правильного, бережного отношения к природе, к экологии».

По словам представителей администрации музея, значительную часть экспозиций представляют выставки, рассказывающие о богатстве флоры и фауны нашего края, потому для всех северян очень важно сохранять природные богатства своего региона, поддерживая различные экоинициативы.