Краса и гордость системы дошкольного образования Мурманска станет ещё лучше

Капитальный ремонт и переоснащение - подарок мурманскому детскому саду № 97 к полувековому юбилею. Подрядчики стараются выполнить работы качественно, коллектив помогает, чтобы ребята могли вернуться в родные стены скорее и продолжить учебный процесс.

Скоро в здании мурманского детского сада на улице Трудовые резервы, 7 всё изменится. В канун своего юбилея он будет капитально отремонтирован. Начали с полной замены электропроводки и канализации, затем заменили перекрытия, залили новые полы. Новая сантехника и кафель, подоконники и система отопления, уже готов к укладке новый линолеум. Когда эти работы завершаться, начнётся переоснащение – новое оборудование установят в пищеблоке и прачечной.

«Мы впервые увидели такой объём работ в саду, - говорит Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск, - от косметики до перекрытий. Садику 50 лет, в условиях Крайнего Севера – перепады температур, особый климат. Пришла ветхость, здание изношено. Мы видим пример, как город заботится о детях».

В двух зданиях детского сада № 97 занимаются 360 ребят, 17 групп, из них 4 для ребятишек раннего возраста и одна - для детей с нарушениями слуха. Функционируют 2 логопункта, консультационный центр.

Ремонтные работы начались в конце мая, когда большая часть детей вместе с родителями отправились в отпуск. На время ремонта группы из оставшихся в Мурманске ребят уплотнили и перевели во второй корпус. О комфорте ребят здесь заботились и раньше, но здание объективно требовало капитального обновления.

«За последние три года у нас проведены работы по замене оконных блоков в двух корпусах, провели реконструкцию систем видеонаблюдения, по программе «Доступная среда» делается много, - рассказывает Галина Галыгина, заведующая детским садом № 97. - У нас отремонтированы крылечки, установлены теневые навесы. Наша администрация думает и заботится о детях».

Коллектив этого дошкольного образовательного учреждения на особом счету – его коллектив неоднократно становился призёром и победителем конкурсов разных уровней, получал гранты на реализацию собственных инновационных учебных и развивающих проектов.

«Детский сад № 97 - это краса и гордость системы образования Мурманска и Мурманской области, - считает Елена Меркушова, председатель Мурманской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. - ДОУ всегда было победителем всероссийских конкурсов, этот детсад выиграл федеральный грант на проведение моделей дошкольного образования».

Окончание всех работ намечено на конец декабря. И как признаются сотрудники детского сада и родители ребят, они с нетерпением ждут этого момента.