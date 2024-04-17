День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.04.24 19:30
Красиво бегут северные олени
Фотоловушка Лапландского заповедника запечатлела интересный эпизод из жизни северных оленей.
Недавно в объектив попало стадо оленей, бегущих с языком наперевес. И это не злобный зомби-вирус их настиг, а животные всего лишь решили охладиться.
Даже зимой оленям может быть жарко из-за тёплой шерсти. И пробежаться с высунутым языком для них отличный способ остудить организм.
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