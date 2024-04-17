Красиво бегут северные олени

Фотоловушка Лапландского заповедника запечатлела интересный эпизод из жизни северных оленей.

Недавно в объектив попало стадо оленей, бегущих с языком наперевес. И это не злобный зомби-вирус их настиг, а животные всего лишь решили охладиться.

Даже зимой оленям может быть жарко из-за тёплой шерсти. И пробежаться с высунутым языком для них отличный способ остудить организм.