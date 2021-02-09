Красивые сосульки и пушистый снег не нравятся мурманчанам и главе города

В администрацию Мурманска поступают жалобы на плохо убранные дворы, а также начищенные от снега и сосулек кровли. По этому поводу глава администрации города Евгений Никора провёл собрание с руководителями управляющих компаний муниципалитета.

За первую неделю февраля 2021 года в администрацию Мурманска поступило 117 обращений. Все они касаются качества уборки придомовых территорий, а также образовавшейся на кровлях наледи. Такая статистика, считает Евгений Никора, говорит о том, что компании, обслуживающие многоквартирные дома города, со своими обязанностями справляются плохо. Чтобы выяснить, в чём причина такой халтурной работы, глава администрации города пообщался с руководителями управляющих компаний.

Сообщить о неудовлетворительной работе коммунальщиков могут и сами жители. Обратиться можно в ГЖИ или прокуратуру. А правильно составить жалобу помогут специалисты Новых форм управления.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Когда будут убраны сосульки? Это, прежде всего, меня интересует. Поскольку и снег, который нависает и сосульки, они, прежде всего, несут угрозу для жизни и здоровья граждан. Потому что имелись уже трагические случаи за последние годы. И нам не нужно повторения таких случаев. Меня интересует, когда всё это безобразие будет убрано».