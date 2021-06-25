Красивый забор вокруг закрытого кинотеатра «Родина» затмил знаковое здание Мурманска

Кинотеатр «Родина» - известная достопримечательность нашего города. Однако в последние годы забор, которым обнесено здание, выглядит ярче его фасада.

Кинотеатр «Родина» хорошо знает каждый мурманчанин, но забор, выстроенный вокруг, стал не менее известным, чем сам кинотеатр. По заказу Дома молодёжи мурманские художники на всей плоскости ограждения создали новое графическое произведение. Композиция покрывает собой всю площадь забора. На едином рисунке изображены богатства Заполярья: и необычная северная природа, и студёная зима вместе с коротким, но ярким летом, и богатая фауна, характерная для наших широт. Авторами граффити выступили мурманские художники, с одним из которых журналистам «Арктик-ТВ» удалось побеседовать.

Юрий Шачнев, художник: «Мы вдвоём делали эскиз, с Марией Михаленко – моей подругой художницей. Примерно 2-3 недели мы разрабатывали макет этого забора. Мы рисовали сначала линейно, потом собирали в единое целое. Суть рисунка – путешествие по Кольскому полуострову: здесь много разных достопримечательностей, которые можно встретить по пути, это и Линахамари, и Два Брата на Среднем полуострове, ну, естественно, Мурманск, Териберка, много разных локаций».

Юрий профессионально рисует уже более 10 лет. Процесс нанесения изображения на забор занял у его команды около 2 недель. В граффити использованы самые разные техники, но основными инструментами художников является баллончик с краской.

Пользуясь случаем, журналисты «Арктик-ТВ» расспросили прохожих о том, как они относятся к новому арт-объекту. Получили срез положительных оценок:

- Очень красивая композиция, такая северная. Надо как можно больше таких объектов у нас в городе.

- Красиво сделано, уютненько. Но дело в том, что вроде, как сейчас лето, хотелось бы что-нибудь ярче, чтобы больше тепла было.

- Ну, забор в северных тонах, северная композиция, более-менее.

- Очень красиво. Классно, красиво рисует.

Можно много говорить о стиле исполнения или тематике самого изображения, но нельзя не согласиться с тем, что городу нужно больше таких произведений современного искусства.