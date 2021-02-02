«Красная ракета» поразила североморскую хоккейную команду «К-21 Амазонки»

В Североморске на ледовой арене Северного флота состоялись две товарищеские встречи между любительскими женскими командами «К-21 Амазонки» Северной военной хоккейной лиги и «Красная ракета» из Санкт-Петербурга.

Некоторые из участниц команды «К21 Амазонки» из Североморска раньше стояли только на коньках для фигурного катания. Впрочем, это не мешает девушкам сейчас носить хоккейную форму и не только носить, но ещё и довольно хорошо выступать на льду в игре, которую уж так сложилось, считают мужской. Здесь силовые приёмы, сочетаются с виртуозным владением клюшкой, а падения во время коротких передач не редкость.

Соперником единственной на Северном флоте женской ледовой дружины в этот раз стала команда из Санкт-Петербурга «Красная ракета». Гости, судя по двум матчам, более опытные и сыгранные. К слову, встречи завершились со счетом 5:4 и 6:5 в пользу гостей.

Елена Белова, капитан команды «Красная ракета»: «Сейчас играем с вашими девочками… Всё на высшем уровне».

Хоккейная команда «К-21 Амазонки» была создана в прошлом году накануне Международного женского дня. Этот хоккейный сезон стал для спортсменок дебютным. «К-21 Амазонки» проведут ряд товарищеских встреч, а также примут участие в играх турнира Лиги женского хоккея в дивизионе «Владимира Мышкина».