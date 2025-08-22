«Красная ягода, чёрная земля»: в Мурманске состоялась творческая встреча с поэтом, публицистом и военным корреспондентом Анной Долгаревой

Уникальный литературный визит состоялся в Центре современного искусства в Мурманске. Поэтесса, лауреат международных премий и военный корреспондент Анна Долгарева поделилась с северной публикой своим творчеством и личной историей.

Анна Долгарева - одна из ведущих российских тележурналистов, на деле поддерживающая тех, кто сегодня с оружием в руках отстаивает право на мирную жизнь. Девушка больше 10 лет пишет о событиях в зоне СВО, оказывает гуманитарную помощь нашим военным.

Что касается искусства, то Анна отдала своё сердце поэзии ещё в детстве. А сейчас она автор уже семи поэтических сборников и лауреат международных литературных премий.

«Запах травы, да, горячей железной подковы, березовые серёжки, еловые лапы, только вот это мы носим в себе. Юра, видишь, я по небу рассыпал красные звезды, швырнул на небо от Калининграда и до Амура, исключительно для радости, Юра»… С этого произведения, написанного специально ко Дню космонавтики, поэтесса начала своё выступление на творческой встрече в Мурманске.

В Центре современного искусства Анна представила сборник своих стихов «Красная ягода, чёрная земля».

Поэзия Анны не просто художественные строки. В них переданы чувства, личные трагедии, реальные события и переживания.

Анна Долгарева, поэт, военный корреспондент, член Союза писателей России: «Если ты поэт, то вдохновение от тебя не отделимо. В какой-то момент ты можешь его потерять из-за проблем, но когда ты приходишь в норму, то оно от тебя неотделимо».

Помимо работы автор активно путешествует по России и выступает перед различными аудиториями, включая бойцов СВО. Анна признается, что влюблена в Север и в этот приезд вновь посетила Териберку.

Анна Долгарева, поэт, военный корреспондент, член Союза писателей России: «Я на север хожу в походы с 18-го года и каждый год. Я север очень люблю, это для меня не просто точка на карте, а точка сборки».

Красотами нашего региона девушка любуется регулярно, но творческая встреча прошла здесь впервые. Состоялась она в рамках инициативы Союза писателей России.

Илья Виноградов, председатель Мурманского отделения Союза писателей России: «Мурманчанам повезло вдвойне, потому что это старт большого проекта Союза писателей, которое предполагает путешествие наших самых известных авторов по разным регионов. Анна - одна из самых востребованных и известных авторов. Повезло вдвойне, что именно она приехала. Проект только начинается и наш регион в этом задействован».

Диалог со зрителями сложился многогранный. Говорили о сюжетах в творчестве Анны, о повседневности и о том, как рождаются стихи.