Красного петуха пытаются обуздать штрафными санкциями

Сколько стоит не затушенная сигарета или оставленный без присмотра костёр на природе? О поправках в федеральный закон, регулирующий наказания за нарушения в области пожарной безопасности, рассказали специалисты Государственного пожарного надзора.

Сколько стоит не затушенная сигарета или оставленный без присмотра костёр на природе? О поправках в федеральный закон, регулирующий наказания за нарушения в области пожарной безопасности, рассказали специалисты Государственного пожарного надзора.

С начала июня в стране официально действуют поправки в закон об ответственности за нарушения пожарной безопасности. Изменения коснулись штрафов, их значительно увеличили. А если нарушения будут выявлены в условиях особого противопожарного режима, то сумма будет ещё больше. Например, для граждан санкция может вырасти до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – до 60 тысяч, а для юридических лиц до 800 тысяч рублей.

Павел Терентьев, начальник отделения организации и осуществления федерального Госпожнадзора в ЗАТО Александровск ФГКУ «Специального ФПС №48»: «Штрафные санкции по основной статье 20.4 стали в разы выше и теперь составляют на граждан – от 5 до 15 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей, на ИП – от 40 до 60 тысяч рублей, на юрлицо – до 400 тысяч рублей».