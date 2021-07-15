Краснознамённой дивизии подводных крейсеров Северного флота исполнилось 60 лет

С начала существования экипажами кораблей соединения было поставлено немало рекордов подводного плавания.

Первый подлёдный переход с Северного на Тихоокеанский флот, первое погружение на предельную глубину 400 метров в Норвежском море, первый залп полным боекомплектом из 3-х баллистических ракет – и это не единственные заслуги дивизии.

В разные годы на её основе были испытаны и вошли в строй передовые проекты атомных подводных лодок стратегического назначения. 23 февраля 1978 года за успехи в боевой подготовке, освоении новой техники и оружия дивизия была награждена орденом Красного Знамени.

В состав соединения с мая 2018 года входит крейсер «Юрий Долгорукий». Впервые в истории он выполнил залп из 4-х ракет «Булава» из акватории Белого моря.

Сегодня корабли соединения - основа морских стратегических ядерных сил России. Свой юбилей подводники встречают в рабочей обстановке.