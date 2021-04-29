Красные дни календаря: кто-то будет отдыхать, а кто-то работать

Сначала президент, а потом и губернатор. Напомним, недавно глава государства по совету главы Роспотребнадзора решил продлить майские праздники. Дни с 4 по 7 мая стали выходными. Соответствующий указ на региональном уровне подписал и Андрей Чибис.

Глава региона у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что соответствующее постановление подписано и опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, учреждения здравоохранения с 4 по 7 мая работают в обычном режиме. А 3 и 10 мая - по субботнему расписанию. Предприятия энергетические и организации сферы ЖКХ в выходные и праздничные дни работают штатно. В детских садах с 4 по 7 мая по дополнительному согласованию с территориальным отделением Роспотребнадзора организуют дежурные группы. 3 и 10 мая – выходные дни.

В школах, гимназиях и лицеях с 1 по 10 мая объявлены каникулы.

А работодатели региона могут сами выбирать режим работы организаций.