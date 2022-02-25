Красный Крест принимает гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР

В Мурманске заработал пункт приёма гуманитарной помощи для людей, прибывающих с юго-востока Украины. Помощь принимается как от частных лиц, так и от организаций.

Для общественной организации «Красный Крест» в Мурманске новость о том, что к нам в Заполярье могут прибыть люди, которым пришлось спешно бежать от войны из ДНР и ЛНР, стала неожиданностью. Впрочем, волонтёры смогли быстро сориентироваться: они открыли пункт приёма гуманитарной помощи в офисе на просп.Кирова, 62а. Дежурят добровольцы с понедельника по пятницу - с утра и до позднего вечера.

С юго-востока Украины эвакуируют пожилых людей, женщин и детей, поэтому крайне необходимы товары для лежачих больных, сухое детское питание, подгузники и средства личной гигиены: шампуни, мыло, полотенца. Из-за коронавируса на пункте принимают предметы только в цельной упаковке и не бывшие в употреблении. Что касается продуктов питания, то они должны быть длительного срока хранения.

Волонтёры смотрят на состояние и срок годности продуктов, затем всё сортируют и раскладывают по коробкам, которые тут же опечатывают.

Елизавета Титова, заместитель председателя Мурманского регионального отделения «Российский Красный Крест»: «Нужно представить себя на месте человека, который приезжает в другую местность неожиданно и быстро собираясь. Нужна рабочая и обычная одежда, надо белье и всё это пригодиться в первое время».

Пока организованные группы переселенцев в наш регион не приезжали. Но к их встрече общественники Красного Креста готовы. Также волонтёры просят мурманчан не оставаться равнодушными. Помощь принимается как от частных лиц, так и от организаций. По словам активистов, очень важно в такое непростое время держаться вместе и поддерживать друг друга.