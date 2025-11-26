Красный петух не дремлет: необходимо выполнять простые правила, чтобы избежать большой беды

Статистика, увы, беспощадна: с начала 2025 года в закрытых городах и посёлках Мурманской области было зарегистрировано почти 70 пожаров, в том числе, в результате которых пострадало не только имущество, но и люди. Ущерб, нанесенный огнём, оценен в 6 млн рублей.

И конечно, о мерах пожарной безопасности владельцы частных домов и гаражей – именно в индивидуальных строениях зафиксированы большее число пожаров – были предупреждены и осведомлены.

Маргарита Мариничева, дознаватель отделения административно-правовой деятельности при осуществлении ФГПН и по делам о пожарах спецуправления ФПС №48 МЧС России: «За прошедший период в сравнении с прошлым годом уменьшилось количество пожаров, связанных с печным отоплением и поджогами, но увеличилось количество пожаров по неосторожности. На том же уровне остаётся статистика пожаров, связанных с неисправностью электротехнического оборудования».

Обезопасить и предупредить собственника жилья может простое, а главное, доступное всем устройство – пожарный извещатель. Он крепится в помещениях и над оборудованием, являющимся потенциальным источником возгорания, например, в кухне около плиты. Реагируют такие устройства на дым или пар, есть и комбинированные извещатели.

- Даже в случае отсутствия вас дома, вы можете предупредить соседей. Если они услышат громкий сигнал, нужно вызвать пожарных.

Что касается индивидуальных гаражей, где извещатели не столь эффективны, забота о пожарной безопасности целиком падает на владельцев индивидуальных построек. Правила просты: печное оборудование должно быть исправно, сделано из прочного пожаростойкого материала, перед печкой необходимо размещать защиту пола – предтопочный лист размером не менее 70 на 50 сантиметров, не топить горючим топливом, используя только дрова. Между топкой печи делать перерыв в несколько часов, дав возможность оборудованию остыть. Возникший по неосторожности пожар может нанести значительный урон не только вещам владельца данного гаража, но и соседским.

Сергей Гринько, инспектор отделения организации и осуществления пожарного надзора в ЗАТО Александровск: «В случае возникновения пожара в гараже из-за большой нагрузки - вещевой захламлённости, сложно быстро огонь потушить. Плюс большой интервал времени от момента возникновения до обнаружения возгорания и до прибытия пожарных. В 99% случаев огонь перекидывается на соседние гаражи».

Важно также иметь исправное средство пожаротушения – бытовой огнетушитель и быть предельно бдительными при эксплуатации печей.