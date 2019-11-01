Красный петух прошёлся по складам

Ноябрь в Мурманске начался с сообщения о пожаре в Ленинском округе. Загорелся склад в промышленной зоне на улице Свердлова. Тревожный звонок на пульт дежурного МЧС поступил примерно в 8 утра. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные и спасатели.

Как сообщили огнеборцы, загорелась кровля одного из складов, расположенных на улице Свердлова, 25, огонь, сопровождавшийся густым дымом, быстро распространился на площадь более 600 кв. метров. На месте пожара работали 45 человек личного состава и 7 единиц спецтехники МЧС. В 10.25 возгорание удалось локализовать. Погибших и пострадавших нет.

«Во время возгорания рабочие находились в здании, но все самостоятельно его покинули, - сообщил Александр Скакун, начальник Мурманского пожарно-спасательного гарнизона. – По прибытии на ЧП было обнаружено горение под кровлей, Проблем с тушением объекта не было».